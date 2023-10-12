السيسي يصل الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة (شاهد)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

حرص الرئيس السيسي على توجيه التحية لحضور حفل التخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

قدَّم الرئيس السيسي التحية لعدد من القيادات بالقوات المسلحة والكلية الحربية أثناء وصوله مقر الحفل.

وتم عزف النشيد الوطني فور وصول الرئيس السيسي للكلية الحربية.

بدأت حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، تزامنًا هذا العام مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ينطلق مساء الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

تعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وإفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.