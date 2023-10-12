تفاصيل "فرحات والعائلة" لـ محمد هنيدي

يستعد النجم محمد هنيدي لعرض مسرحيته الجديدة بعنوان “فرحات والعائلة”، من المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة، في أبو ظبي ويشارك النجم محمد هنيدي في المسرحية مع مجموعة من ذوي الهمم.

نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بوستر للمسرحية وعلق هنيدي عليه قائلا: "عرض مسرحي بوطولة مواهب ذوي الهمم، على مدار عام ونصف بيتم إعداد المشروع والتعاون بيني وبين مؤسسة زايد العليا لإصحاب الهمم.

واستكمل هنيدي حديثه قائلا: "قصة اجتماعية بقالب كوميدي بنعرض فيها مواهب فنانين مميزين جدا ومواهب رائعة.. خطوة جديدة رائعة لتمكين ذوي الهمم في كافة المجالات".

مسرحية فرحات والعائلة بطولة محمد هنيدي، محمد ثروت، محمد أسمامة الشهير بـ أوس أوس، إيمان الطوخي وكوكبة كبيرة من النجوم المسرحية من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.

ويذكر أن آخر أعمال النجم محمد هنيدي السينمائية فيلم "مرعي البريمو" ،العمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، غادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول “مرعي البريمو” الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

ويجسد فيه شخصية مرعي البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ، وتعد الأدوار الصعيدية من الأدوار المحببة لهنيدى فى السينما إذ قدمها فى أكثر من فيلم وحقق بها نجاحات كبيرة.

ويشهد العمل التعاون الثالث الذى يجمع النجمين، إذ بدأ التعاون بينهما من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.

وكان احتفل الفنان محمد هنيدي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "مرعي البريمو"، وذلك بإحدى السينمات على طريق العين السخنة.

وقدم محمد هنيدي خلال العرض الخاص، أغنية مع فرقة شاروموز، الأغنية الدعائية للعمل، كما سيتم توزيع بطيخ على الحضور.

وطرح شارموفرز، أغنيتهم الجديدة مع النجم محمد هنيدي بعنوان "طبطبلي"، وهى الأغنية التي يتم تقديمها ضمن أحداث فيلم هنيدي الجديد "مرعي البريمو" بطولة محمد هنيدي وغادة عادل الذى سيتم طرحه الأسبوع المقبل لينافس في موسم الصيف.