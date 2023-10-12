ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية إلى 1448

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والمواجهات في الضفة الغربية إلى 1448 شهيدًا و6868 مصابًا.



وبينت الوزارة الفلسطينية- في بيان صحفي مقتضب - أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1417 شهيدًا، بينهم 447 طفلاً، و248 شهيدة، و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدًا وأكثر من 600 جريح، وصل منهم إلى المستشفيات 190.

ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم فقط أكثر من 8 أبراج تضم 352 شقة سكنية في منطقة أبراج المخابرات شمال غرب مدينة غزة، وحولتها إلى أكوام من التراب.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنه تم تدمير 40 منزلا وبناية سكنية، بقصف عنيف وأطنان من المتفجرات والصواريخ التي ضربت المنطقة.

ونزحت مئات الأسر من منطقة المخابرات السكنية عن بيوتهم بحثًا عن مأوى مفقود في غزة، التي باتت الحياة فيها شبه معدومة، مع انعدام مقومات الحياة من مياه وكهرباء ومواد غذائية وتموينية.

وتواصل الطائرات والمدفعية والبوارج الحربية قصفها العنيف لعدد من مناطق قطاع غزة، ويتركز القصف منذ ساعات الصباح بالمنطقة الشمالية الغربية من القطاع، وذلك بإلقاء مئات الأطنان من المتفجرات، التي تحدث دمارًا مهولاً وزلزالاً في المكان.

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