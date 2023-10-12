تعرف على كواليس الساعات الأخيرة قبل مواجهة مصر وزامبيا الودية

يتقابل منتخب مصر أمام نظيره زامبيا فى المباراة التى تجمع المنتخبين مساء اليوم، بدولة الإمارات ضمن استعدات الفراعنة لخوض تصفيات كأس العالم.

كواليس الساعات الاخيرة قبل مواجهة مصر وزامبيا الودية

ـ يحرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على إلقاء محاضرة فنية اخيرة على لاعبيه والتي سيعلن من خلالها عن تشكيل الفراعنة أمام منتخب زامبيا.

ـ تقرر تتحرك حافلة منتخب مصر لملعب هزاع بن زايد في السادسة والربع استعدادًا لمواجهة زامبيا وديًا الليلة.

ـ اختتم منتخب الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته، استعدادا لمواجهة منتخب زامبيا في المباراة الودية التي تجمع الفريقين باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

ـ شهد مران المنتخب الوطنى تدريبات بدنية وجمل تكتيكية فنية والتركيز على القدرة على الاستحواذ على الكرة أطول فترة ممكنة.

ـ وحرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر على التنبيه على اللاعبين بالتسديد على المرمي والتدريبا على ضربات المعاناه الترجيحيه.

ـ شارك في المران اللاعبين: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي.

موعد مباراة مصر وزامبيا الودية والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وزامبيا الودية مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل مباراة منتخب مصر وزامبيا عبر قناتي Ontime sports، وأبو ظبي الرياضية.

ويخوض منتخب مصر الوطنى تحت القيادة الفنية للبرتغالي روي فيتوريا مواجهتين وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتي