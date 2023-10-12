محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زامبيا اليوم

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الأقرب للمواجهة الودية أمام منتخب زامبيا، مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن المعسكر المقام في مدينة العين بالإمارات، ويحتضنها ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة زامبيا اليوم:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - أحمد سامي - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد مصطفى زيزو

الهجوم: محمود تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد

موعد مباراة مصر وزامبيا الودية والقنوات الناقلة:

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وزامبيا الودية، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل مباراة منتخب مصر وزامبيا عبر قناتي Ontime sports، وأبو ظبي الرياضية.

وكان فيتوريا ضم في قائمة المنتخب كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي".

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.