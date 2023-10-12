تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة زامبيا ودياً

إستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على التشكيل الأساسي الذي يواجه نظيره الزامبي مساء اليوم في مواجهة ودية مرتقبة على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ويبحث المنتخب المصري عن إستعادة نمة الإنتصارات في لقاء اليوم بعد تعثره في آخر التجارب الودية امام تونس.

وتشهد المباراة عودة محمد النني للمرة الأولى إلى قائمة الفراعنة بعد غيابه لفترة طويلة بداعي الإصابة.

محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع امام زامبيا

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - محمود حسن “تريزيجيه”.

قائمة منتخب مصر في معسكر أكتوبر:

محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .