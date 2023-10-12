الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يرفض إضاءة ويمبلي بعلم الكيان الصهويني

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس رفض المشاركة في دعم الكيان الصهيوني، بعدم قبول إضاءة قوس ويمبلي بألوان علم الكيان الصهيوني، قبل مباراة إنجلترا وأستراليا غدًا.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره الأسترالي غدًا الجمعة، في مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

ودعت أصوات لإظهار الدعم للكيان الصهيوني بإضاءة قوس ويمبلي باللونين الأزرق والأبيض، على خلفية الأحداث الجارية في فلسطين بالوقت الراهن، حيث يشن الكيان الصهيوني حربًا ويفرض حصارًا شاملاً على قطاع غزة، منذ أن شنت حركة حماس هجمات عليهم يوم السبت الماضي.

وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا سابقا، أعلن خلاله إلتزامه بالحياد والوقوف دقيقة صمت تضامنا مع أحداث غزة، خشية من حدوث رد فعل عنيف وعدم حدوث انقسام بين مجتمعات داخل إنجلترا.

بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جاء كما يلي:

"استاد ويمبلي سيتذكر ضحايا الصراع في فلسطين وإسرائيل مساء الجمعة في المواجهة الودية بين إنجلترا وأستراليا".

وتابع :"بعد المناقشات مع الشركاء، سنسمح فقط بالأعلام الخاصة للدول المتنافسة داخل استاد ويمبلي للمباريات المقبلة ضد أستراليا وإيطاليا، وسيرتدي لاعبو إنجلترا وأستراليا شارات سوداء خلال المباراة كما ستكون هناك دقيقة صمت قبل المباراة".

وأضاف: "ندعم العائلات والأصدقاء الضحايا الأبرياء من الصراع الحالي ومع جميع المجتمعات المتضررة من هذا الصراع المستمر، نحن نقف من أجل الإنسانية ووضع حد للموت والعنف والخوف والمعاناة".

وأتم :"أطلقت منظمة الصليب الأحمر البريطاني نداء طارئا لدعم الأشخاص المتضررين من الأزمة الإنسانية في المنطقة، وسنعمل للترويج لهذا داخل الملعب يوم الجمعة".

يذكر أن عدد من اللاعبين العرب والمسليمن، قد حذروا أنديتهم بالخروج من الملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حال تم إظهار الاحترام لجانب واحد فقط بدقيقة صمت وتجاهل شهداء فلسطين.

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