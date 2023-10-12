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جرائمهم طالت الطير والشجر والحجر.. مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة (صور)
الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية التصعيد في الشرق الأوسط

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت روسيا، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولتان عن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الدول المجاورة لإسرائيل وفلسطين هي نفسها ضحايا لهذا الوضع.

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وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية "إن الدول المجاورة لإسرائيل وفلسطين هي نفسها ضحايا لهذا الوضع. وعلينا أن نبحث عن الطرف الذي يتحمل المسؤولية الحقيقية عن هذا الوضع. الجاني، بالطبع، هو العالم الأنجلوسكسوني. إنه الولايات المتحدة وبريطانيا". 

وأشارت زاخاروفا إلى أنه من أجل "علاج المرض" من الضروري فهم أسبابه. ومضت تقول: "انظروا، لقد أعلنت الولايات المتحدة أنها الضامن لأمن إسرائيل والوضع في المنطقة ككل".

وأضافت "إنهم يزودون إسرائيل بالأسلحة، ولديهم قواعد عسكرية هناك، ويسيطرون على الفضاء الإلكتروني للمعلومات في المنطقة.

وكما قالت حماس، كانوا يستعدون لهذه العملية لمدة عام. أريد أن أطرح السؤال: هل يمكن أن يكون الأمر كذلك لمدة عام كامل؟ هل كانت الولايات المتحدة على علم بهذه العملية؟".

 

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