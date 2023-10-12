1000 أوكراني في إسرائيل يطالبون بالمغادرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أولية نيكولينكو إن الدبلوماسيين الأوكرانيين يستعدون لأول رحلة إجلاء للمواطنين الأوكرانيين من إسرائيل إلى رومانيا بعد غد السبت.

وقال نيكولينكو عبر تدوينة على فيسبوك -وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية اليوم الخميس- "طلب أكثر من ألف مواطن أوكراني المساعدة في مغادرة إسرائيل بسبب إلغاء الرحلات الجوية، ويستعد الدبلوماسيون لرحلة الإخلاء الأولى إلى رومانيا يوم السبت 14 أكتوبر، ونعمل على تنظيم رحلات إجلاء إضافية".

وذكرت وزارة الخارجية أنه سيتم إرسال التفاصيل إلى المواطنين الذين يقدمون بياناتهم إلى السفارة الأوكرانية في تل أبيب..

وبالإضافة إلى ذلك، أعرب نحو 200 أوكراني عن رغبتهم في الإخلاء من قطاع غزة، لكن بسبب انعدام الأمن، فإن المغادرة غير ممكنة حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مقتل مواطن فرنسي آخر في الهجمات التي استهدفت إسرائيل منذ السبت الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في هذه الهجمات إلى 12 فرنسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر إن فرنسا تأسف لمقتل مواطن فرنسي آخر، ما يرفع عدد ضحايا الهجمات التي استهدفت إسرائيل إلى 12، مضيفة أن فرنسا "ليس لديها بعد أخبار عن 17 من مواطنيها ويعتبر اختفاؤهم مقلقا للغاية.

كما أعلنت أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا ستتوجه إلى مطار شارل ديجول مساء اليوم الخميس، لاستقبال أول فوج من الفرنسيين العائدين من إسرائيل.

وأضافت: أنه سيتم تنظيم عدة رحلات جوية أخرى يومي الجمعة والسبت للسماح لفرنسيين آخرين للعودة إلى فرنسا، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية تعمل مع الخطوط الجوية الفرنسية من أجل "استئناف رحلاتها في أقرب وقت بين البلدين.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد أعلنت أمس خلال جلسة استجواب الحكومة في مجلس الشيوخ، أن 10 فرنسيين لقوا حتفهم في إسرائيل منذ السبت الماضي، في حين لا يزال 18 آخرين في عداد المفقودين، من بينهم عدد من الأطفال ربما اختطفوا. وأضافت أن الحكومة على اتصال دائم مع عائلات الضحايا.

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