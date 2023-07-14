رابط تنسيق الكليات العسكرية 2023 و خطوات التسجيل

يبحث طلاب المرحلة الثانوية بمختلف شهاداتها، الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية، عن رابط التنسيق وخطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدفاع.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، قد صدق على قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية من حملة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" رابط تنسيق الكليات العسكرية وخطوات التسجيل.

الكليات العسكرية

الكلية الحربية.

كلية الدفاع الجوي.

الكلية الجوية.

الكلية البحرية.

الكلية الفنية العسكرية.

كلية الطب العسكري بالقوات المسلحة.

الكلية العسكرية التكنولوجية.

رابط تنسيق الكليات العسكرية

ويمكن الدخول على موقع وزارة الدفاع للتنسيق على الكليات العسكرية من هنــــا.

الكليات العسكرية

خطوات التقديم على الكليات العسكرية

الدخول على موقع وزارة الدفاع لتنسيق الكليات العسكرية.

الضغط على أيقونة التسجيل.

عمل طلب الالتحاق الإلكتروني ما قبل شراء الملف.

ملئ الاستمارة بكل البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات الخاصة بك.

الحفظ النهائي للبيانات.

طباعة النموذج بعد التسجيل.

شروط القبول بالكليات العسكرية

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين.

ألا يكون الطالب أو أبويه وجديه مجنسين، أو حاصلين على جنسيات أخرى.

يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات، أو المؤهل الجامعي، بشرط أن تكون سنة التخرج 2023 /2022.

يكون الطالب مُقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية.

ألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبيًا من أي عسكرية أو مدنية.

ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات العسكرية، فيما عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى 158 سم كحد أدنى.

أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة.

أن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية، الاختبارات النفسية المختلفة، وكشف الهيئة، واختبار المعلومات العامة، واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز.