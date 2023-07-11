شروط القبول في الكليات العسكرية لأصحاب المؤهلات العليا

يبحث الكثير من خريجى الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا عن التقديم وشروط القبول فى الكليات العسكرية عقب انتهاء الامتحانات وانتظار النتيجة، كما أن الكثير من طلاب الجامعات لديهم شغف كبير فى الالتحاق بالكليات العسكرية.

إذ أعلنت الكليات العسكريه للعام الجارى 2023 عن شروط القبول للمؤهلات العليا والخريجين الجدد، وذلك بعد إعلان الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عن شروط القبول في الكليات العسكرية 2023 للخريجين المؤهلات العليا.

كما ينتظر خريجى الجامعات إعلان مؤهلات وشروط القبول في الكليات العسكرية 2023، لأن الالتحاق بالكليات العسكرية لها مميزات كثيرة أثناء الدراسة أو بعد التخرج.

تستعرض الوفد فى السطور الآتية شروط القبول في الكليات العسكرية 2023 لخريجين المؤهلات العليا، والمؤهلات المطلوبة لضباط متخصصين حربية 2023:

وجاء فى بيان القوات المسلحة عن المؤهلات المطلوبة من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة وحملة المؤهلات العليا للالتحاق بالكليات العسكرية 2023:

المؤهلات المطلوبة للكلية الحربية 2023:

تربية رياضية - تجارة - حقوق - زراعة - الإعلام والصحافة - اقتصاد وعلوم سياسية - كلية خدمة اجتماعية - لغات: “إنجليزي - عبري - روسي - فرنسي - صيني” من كليات: آداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة، الآداب كليات: ( إعلام - علم نفس - علم اجتماع)، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

المؤهلات المطلوبة للكلية البحرية 2023:

تخصصات الهندسة: الحاسب - كهرباء قوي - ميكانيكا قوي - الاتصالات والإلكترونيات - ميكاترونيكس - هندسة بحرية "بناء سفن" - خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فقط - الهندسة التطبيقية (تقنية النانو)، وفي مختلف التخصصات: كلية العلوم تخصص: فيزياء - حاسبات - كيمياء - فلك - أرصاد جوية - فضاء - رياضيات - بحار، وكلية التربية تخصص: فيزياء - كيمياء - رياضيات، وكلية الحاسبات والمعلومات.

المؤهلات المطلوبة لكلية الدفاع الجوي 2023:

تخصصات الهندسة: الحاسب والنظم - الاتصالات والإلكترونيات - الميكاترونيكس.

وجاء فى بيان القوات المسلحة جميع الشروط المطلوبة من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة وحملة مؤهلات العليا دفعة شهر أكتوبر 2023 لكليات الحربية والبحرية، الدفاع الجوي، وجاءت كالآتي:

- شروط الكلية الحربية 2023 في مختلف التخصصات:

التقدير: جيد فأعلى.

أن لا يزيد السن عند الالتحاق عن: 24 عامًا فى 1 - 11 - 2023

المؤهل الجامعى فى عام 2023 أو 2022 فقط.

مدة الدراسة بالكلية الحربية عامين.

- شروط الكلية البحرية 2023 تخصصات الهندسة:

التقدير: جيد فأعلى.

أن لا تزيد السن عند الالتحاق عن: 25 عامًا فى 1 - 11 - 2023

المؤهل الجامعي في عام 2023 أو 2022 فقط.

مدة الدراسة بالكلية البحرية عامين.

- شروط الكلية البحرية 2023 في مختلف التخصصات:

التقدير: جيد فأعلى.

أن لا تزيد السن عند الالتحاق عن: 24 عامًا فى 1 - 11 - 2023

المؤهل الجامعي في عام 2023 أو 2022 فقط.

مدة الدراسة بالكلية البحرية عامين.

- شروط كلية الدفاع الجوية 2023 في تخصصات الهندسة:

التقدير: جيد فأعلى.

أن لا يزيد السن عند الإلتحاق عن: 25 عامًا فى 1 - 11 - 2023

المؤهل الجامعى فى عام 2023 أو 2022 فقط.

مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوي عامين.

مميزات الدراسة في الكليات العسكرية 2023:

ذكر موقع القوات المسلحة على الإنترنت مميزات الدراسة في الكليات العسكرية بالنسبة للطلاب، وجاءت كالآتي:

الإقامة الكاملة: سكن - تغذية - ملبس.

الرعاية الطبية الكاملة المتقدمة ويقوم بها مستشفى الكليات العسكرية ومستشفيات القوات المسلحة.

مزاولة الأنشطة الرياضية والعلمية لتنمية مهارات الطالب.

ممارسة النشاط الرياضي في جميع الألعاب والسماح للطلبة البارزين رياضيًا الذين يمثلون الأندية والمنتخابات القومية بالخروج للاشتراك مع فرقهم.

تلقي العلم على أحدث الأساليب والنظم والحصول على الدرجات العلمية في التخصصات المختلفة.

إيفاد الطلبة الأوائل لبعثات علمية بالدول الصديقة.

الاشتراك في مشروع إسكان القوات المسلحة بما يحقق لك الحصول على مسكن مناسب بعد التخرج طبقًا للمتيسر.

الاستفادة من مشروع جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة والذي يقوم على توفير احتياجات القوات المسلحة.

الرعاية الاجتماعية للطالب خلال فترة دراسته وبعد تخرجه والعمل على حل مشاكله بأسلوب حضاري.

يمنح الطالب مصروف جيب رمزي في أثناء الدراسة وبالنسبة لطلبة السنة الرابعة بالكلية الفنية العسكرية وكلية الطب للقوات المسلحة يمنحوا راتبًا يعادل الراتب الأساسى لرتبة الملازم.

بالنسبة للطلبة خريجي الجامعات والمعاهد العليا يُمنحون مرتبًا شهريًا خلال فترة الدراسة بالكلية يعادل الراتب الأساسي لرتبة الملازم أول.

يعامل من يستشهد أو يتوفى أو يصاب بعجز كلى أو جزئي أثناء فترة الدراسة بالكليات العسكرية؛ بسبب العمليات الحربية أو سبب الخدمة معاملة: (الحالات الإصابية) معاملة الضابط من حيث التعويضات والمعاش.

جدير بالذكر أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، قد صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتي تضم كليات حربية - بحرية - جوية - دفاع جوى، والكليات العسكرية: (الكلية الفنية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة - الكلية العسكرية التكنولوجية)، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا “محاربين” دفعة أكتوبر 2023، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية.