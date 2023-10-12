بعد اشتعال معركة بين عائلتين بسبب النباح.. طرق للسيطرة على الكلاب

يعتبر الكثيرين أن نباح الكلاب أمر مزعج، خاصة في حالة تربيتها داخل منازل، والتي قد توصل الأمور إلى مشاكل ورفع دعاوى قضائية، وهو ما حدث بالفعل في منطقة الصف، صباح اليوم عندما نشبت مشاجرة بين عائلتين، استخدم فيها أسلحة الخرطوش، وأسفر عنها قتيل ومصابين.

وفي السطور التالية نتناول خمس طرق لإيقاف نباح الكلب

1 - السيطرة على نباح الكلب من أجل طلب ما

أجبر الكلب على عدم الاستمرار في ذلك: هذا لن يكون فعالًا في معظم الحالات، وقد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

تجاهل النباح: هذا يمكن أن يكون فعالًا إذا كان الكلب ينبح للحصول على الاهتمام.

كافئ كلبك على السلوك الجيد: مكافأة كلبك على الهدوء أو السلوك المرغوب فيه يمكن أن يساعد في إيقاف نباح الكلب.

ابحث عن سلوكٍ بديل: إذا كان الكلب ينبح من أجل شيء ما، مثل اللعبة، فيمكنك تقديم بديل له.

استمر في التّدريب: يمكن أن يساعد التدريب المستمر في تعليم الكلب كيفية التعبير عن نفسه بطريقة أكثر قبولًا.

1 - تهدئة قلق الكلب من الانفصال

تعرف على ما هو "القلق من الانفصال": القلق من الانفصال هو حالة نفسية تجعل الكلب يشعر بالقلق أو التوتر عندما يكون بعيدًا عن صاحبه.

حاول مواجهة هذا القلق: هناك العديد من الطرق لمواجهة قلق الانفصال، مثل تدريب الانسحاب التدريجي أو العلاج السلوكي الإيجابي.

اعمل على توعية الكلب بالعزلة: يمكنك القيام بذلك عن طريق ترك الكلب بمفرده لفترات قصيرة من الزمن، وزيادة المدة تدريجيًا.

كن صبورًا: قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمعالجة قلق الانفصال.

فكر في ترتيبات بديلة: إذا لم تنجح الأساليب الأخرى، فقد تضطر إلى التفكير في ترتيبات بديلة، مثل ترك الكلب مع صديق أو مربية كلاب.

3 - إيقاف النباح كإنذار

تعرف على نباح الإنذار: نباح الإنذار هو نباح يستخدمه الكلب لتنبيه صاحبه إلى وجود شيء ما.

علم كلبك الهدوء عند إصدار الأمر: يمكنك القيام بذلك عن طريق تعليم الكلب أمرًا مثل "صمت" أو "هدوء".

طبّق أمر الهدوء: عندما ينبح الكلب، اصدر الأمر وكافئه إذا توقف عن النباح.

4 - الحول دون النباح إثر القهر أو الكبت أو الملل

تعرف على نباح الكلب في وقت الملل أو الكبت: يمكن أن ينبح الكلب عندما يشعر بالملل أو الكبت.

مرن كلبك أكثر: يمكن أن يساعد التدريب المنتظم في إخراج طاقة الكلب ومنع الملل.

علم كلبك بعض الحيل: يمكن أن تساعد الحيل في إبقاء الكلب مشغولاً وترفيهه.

اترك ألعابًا مسلية لكبلك: يمكن أن تساعد الألعاب في إبقاء الكلب مشغولاً وتجنب النباح.

5 - البحث عن طرق لإيقاف النباح بشكل عام

لبّي احتياجات كلبك: تأكد من أن كلبك يحصل على ما يحتاجه من طعام وماء وممارسة الرياضة والاهتمام.

لا تستبعد وجود مشاكل طبية: يمكن أن يكون النباح علامة على مشكلة طبية، مثل الألم أو القلق.

استخدم أساليب التدريب: يمكن أن يساعد التدريب الجيد في تعليم الكلب كيفية التحكم في سلوكه.

اعطه المزيد من التّمرينات: يمكن أن يساعد التمرين المنتظم في إخراج طاقة الكلب ومنع النباح.

امنع ما يزعجه: إذا كان الكلب ينبح بسبب شيء معين، فحاول منع ذلك.

استشر خبيرًا متخصصًا: إذا لم تنجح الأساليب الأخرى، فقد تضطر إلى استشارة مدرب كلاب أو طبيب بيطري.

حاول ردع النباح: يمكنك استخدام طرق مختلفة لردع نباح الكلب، مثل استخدام الجهاز الذي يصدر صوتًا مزعجًا عند النباح.