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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنظم يوم رياضي للوفود المشاركة بمشروع "سفينة النيل للشباب العربى"

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة يوما رياضيا مميزا وممتعا ، ضمن فعاليات  مشروع "سفينة النيل للشباب العربى " والذى تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، من خلال الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ، الإدارة المركزية لشئون الوزير ، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ، والأمانة العامة لمكتب وزراء الشباب والرياضة العرب ، والإتحاد العربى للتطوع .  

وشارك فى فعاليات اليوم الرياضى فرق من الوفود المشاركة ، وقاموا بممارسة العديد من الألعاب الترفيهية (لعبة البالونات ، لعبة شد الحبل فردى وجماعى ، لعبة الكرة والملعقة ، لعبة البالونات المربوطة ، سباق لإحضار الكرة ) .    

وفاز فى لعبة البالونات فريق المميزون ( محمد من السعودية - مؤمن من الاردن - آية من لبنان -  سارة من الجزائر - احمد صلاح من مصر ) ، وفاز فى لعبة الكرة والملعقة (أحمد صلاح من مصر )، وفاز فى مسابقة البالونات المربوطة (  روان نياز من اليمن ، ووسام عبدالله من السعودية ) ، وفاز فى سياق العدو  ( محمد فهد الوابلى من السعودية)  ، وفازت ( مؤمنة ابراهيم من جيبوتى  - آية من لبنان )  فى مسابقة سباق احضار الكرة .

 جدير بالذكر تحكيم كل المسابقات من قبل الحكم الدولى حيدر قليط ومساعديه ( حسين ، يوسف ممثلى الاتحاد العربى للتطوع ) ، وكان حكم الفار محمود جبر ممثل وزارة الشباب والرياضة ، وتصوير المسابقات أيمن صلاح مونى من مصر ، والتعليق الصوتى كان لإبراهيم جمعه رئيس وفد مصر .

الجريدة الورقية