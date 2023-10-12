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الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تُطلق البرومو الدعائي لبرنامج «تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية»

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ،  اليوم الخميس ، البرومو الدعائي لبرنامج « تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية » في نسخته الرابعة ، حيث من المقرر الإعلان الرسمي عن الاستمارة الالكترونية و فتح باب المشاركة يوم الأحد المقبل على منصات الوزارة المختلفه .

يأتي تنفيذ البرنامج من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني , الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، بهدف تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والفتيات من أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية .

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