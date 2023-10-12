الشباب والرياضة تُطلق البرومو الدعائي لبرنامج «تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، اليوم الخميس ، البرومو الدعائي لبرنامج « تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية » في نسخته الرابعة ، حيث من المقرر الإعلان الرسمي عن الاستمارة الالكترونية و فتح باب المشاركة يوم الأحد المقبل على منصات الوزارة المختلفه .

يأتي تنفيذ البرنامج من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني , الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، بهدف تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والفتيات من أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية .