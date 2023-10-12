"محافظ دمياط" تحيل معلمة للتحقيق لتعاملها الغير لائق مع الطلاب

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية لمدرستى اللغات الرسمية والثانوية التجارية المشتركة لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2824.

وتفقدت المحافظ، الفصول بالمراحل الدراسية المختلفة للاطمئنان على انتظام اليوم الدراسى، وتواصلت مع المعلمين والطلاب، مؤكداً ضرورة متابعة انضباط الطلاب.

وشددت على مراجعة أعمال الصيانة بالمدرستين و الاهتمام بمستوى النظافة وتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على مدرستهم وتعزيز قيم الانتماء لديهم و شددت أيضًا على تحقيق الانضباط الإدارى للعاملين بالمدرستين

وقام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، حيث تبين خروج ٧ من العاملين بمدرسة الثانوية التجارية بدون إذن، تم تحويلهم إلى التحقيق، وتحويل مسئول الدفاتر بالمدرسة إلى التحقيق لعدم قيامه بالشطب على ٨ من العاملين بالمدرسة لحين وصول اللجنة.

وقررت المحافظ، إحالة معلمة بمدرسة اللغات للتحقيق لتعاملها بشكل غير لائق مع الطلاب.

وشهدت لدكتورة منال عوض توزيع أدوات تعليمية لمدرسة النور للمكفوفين بشطا بمدينة دمياط، مقدمة من جمعية تكاتف للتنمية.

جاء ذلك بحضور الأستاذة ميراى نسيم الرئيس التنفيذي للجمعية و الاستاذ على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم

وتم توزيع مكتبات برايل كبيرة ومكتبات برايل وسط وعدادت حسابية برايل، وكذلك آلات حاسبة ناطقة و أوراق برايل

ووجهت الدكتورة منال عوض، الشكر إلى ممثلى جمعية تكاتف على هذا الدعم الذى يعكس الدور الرائد الذى تقدمه الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للمشاركة فى خدمة المجتمع و مسيرة التنمية والبناء.

وعلى جانب آخر تفقدت المحافظ المدرسة التى تضم ١٣ فصل دراسى باجمالى ٥٠ طالب وطالبة ، حيث تابعت سير العملية التعليمية بالمدرسة وحرصت على التواصل مع الطلاب والمعلمين ، كما أكدت حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمدرسة وابنائها وتوفير المناخ الملائم لهم