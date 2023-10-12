سامح شكري: حقوق الفلسطينيين ليست بأقل من حقوق أي شخص آخر (فيديو)

شدد سامح شكري، وزير الخارجية، على ضرورة تكثيف التواصل بين مصر وليتوانيا خلال الفترة المقبلة وتدشين خطوط ملاحية وجوية.

وتابع “ِشكري” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية ليتوانيا عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن الحوار السياسي الأخير بين البلدين تناول عدد من الملفات المهمة، مؤكدًا أن وجود تعاون وثيق بين مصر وليتوانيا في عدة مجالات.

وأكمل: "نأمل في أن تسهم جولة وزير الخارجية الأمريكي بالمنطقة في تخفيف التوتر واستعادة الاستقرار"، مستطردًا: "حقوق الفلسطينيين ليست بأقل من حقوق أي شخص آخر".

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد ضحاياها لـ 1300 قتيل

وفي سياق آخر، أعلنت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في عدد القتلى الإسرائيليين إزاء الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت، إذ وصل العدد إلى 1300، بالإضافة إلى إصابة 3300 شخص من بينهم العشرات في حالة حرجة.

وتستمر المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم السادس على التوالي، حيث بدأ التصعيد، الذي شهده الأراضي الفلسطينية، بإطلاق حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

وقام الجيش الإسرائيلي بالرد على تلك العمليات إذ أطلق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

بينما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي هجوم بري في غزة.

وأكد المتحدث إن الجيش الإسرائيلي "يؤمّن سياج غزة، وسيتم إطلاق النار على من يقترب منه".

وأشار إلى أن الضربات الليلية على غزة ركزت على "قوة النخبة" التابعة لحركة حماس، وقال: "قوة النخبة هي التي قادت توغل يوم السبت، وسيتم ضرب كل فرد من أفرادها".

مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة





دعت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأكدت مصر، أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.