استشهاد 1385 فلسطيني إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والمواجهات في الضفة الغربية إلى 1385 شهيدا، و6229 جريحا.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي مقتضب - أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1354 شهيدا، و6049 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا، و180 مصابا.. مشيرة إلى أن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.

وقام مستوطنون إسرائيليون بالهجوم على موكب تشييع شهداء فلسطينيين في بلدة "قصرة"، جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية المُحتلة، اليوم الخميس، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة نجله بجروح خطيرة.

وأكدت مصادر أمنية طبية أن عشرات المستوطنين أطلقوا النار صوب موكب تشييع شهداء بلدة قصرة، حيث هاجموا سيارات الإسعاف التي تنقل الجثامين، بالقرب من مدخل بلدة الساوية، ما أدى إلى استشهاد المواطن إبراهيم وادي (63 عامًا)، وإصابة نجله (26 عامًا) بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سيارات الإسعاف كانت تنقل جثامين الشهداء من محافظة "سلفيت" إلى بلدة قصرة تمهيدًا لتشييعهم، إلا أن المستوطنين بحماية جنود الاحتلال اعترضوا الموكب، وأطلقوا الرصاص صوب المشيعين، وسط مواجهات في المنطقة.

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