عاجل
مستشفى غزة: المنظومة الصحية انهارت تماما (فيديو) تسلم 61 عقد عمل لذوي همم بجنوب سيناء
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مصطفى شعبان ينافس أحمد زكي والسر تاجر سمك

النجم مصطفى شعبان
النجم مصطفى شعبان

يستعد النجم مصطفي شعبان، لتصوير مسلسله الجديد، بعنوان المعلم، والذي من المفترض أن يخوض به الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

مصطفي شعبان رئيسًا لجنة تحكيم المونودراما بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح - اليوم السابع

علمت بوابة الوفد من مصادر خاصة، بأن تفاصيل قصة مسلسل "المعلم"، تدور حول أحداث مشابه لـ قصة فيلم شادر السمك للفنان الراحل أحمد زكي، ويجسد مصطفي شعبان دور تاجر سمك ويتحكم في السوق، ويتعرض للكثير من الأزمات والصراعات، المسلسل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، يتكون من 30حلقة .

تيتر شادر السمك
صورة ارشيفية من فيلم شادر السمك 

وقدم شعبان في موسم رمضان 2023 مسلسل بابا المجال، إخراج أحمد خالد موسى والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم منهم رياض الخولي، باسم سمرة، جومانا مراد، نسرين أمين، أحمد ماهر، محمد نجاتي، سهر الصايغ، وكان ينتمي إلى نوعيه الأعمال الشعبية وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي

تدور قصة مسلسل بابا المجال، حول عائلة تعيش في منطقة شعبية، وتدور بينهما عدد من الأزمات والمواقف، فيما يعمل مصطفى شعبان في مجال التجارة، واسمه زين، فيما تدور بينه وبين باسم سمرة “عزوز” العديد من الأزمات خلال الأحداث.

وعلى مستوى السينما، ابتعد مصطفى شعبان عن تقديم أعمال سينمائية جديدة منذ أكثر من 13 عامًا وكان آخر أعماله فيلم الوتر، الذي عُرض عام 2010، وكان من تأليف محمد ناير وإخراج مجدي الهواري، واكتفى بظهوره كضيف شرف في فيلم كازابلانكا، بطولة أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار، تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، وحقق العمل وقتها إيرادات عالية تخطت الـ 80 مليون جنيه.

مواد متعلقة

بلطجي وضابط ونصاب .. تفاصيل شخصيات في حياة أحمد فهيم

حقيقة عودة شريهان في رمضان 2024

وفاة المخرج علاء محجوب

قبل التصوير.. تفاصيل قصة فيلم “فرقة الموت”

حب أفلاطوني لـ إيمان العاصي خارج الأوف سيزون

تأجيل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.. حقيقة أم شائعة

كريم عبد العزيز ينافس عادل إمام والسر "إنتخبوا الدكتورسليمان"

قبل عرضه.. حكاية مسلسل ورق التوت
الجريدة الورقية