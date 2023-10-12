الشباب والرياضة تُنظم الزيارة الثانية لوفد أعضاء برلمان شباب مصر إلي مركزالمعلومات

نظمت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، زيارة للوفد الثاني من أعضاء برلمان شباب مصر إلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ذلك في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تجريها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بهدف تعريف الشباب بدور أجهزة الدولة فى إمداد وتمويل صانعو القرار بالبيانات والاخصائيات والمعلومات بشكل علمى ومنهجي لكى تكون القرارات المتخذة مبنية على أساس علمى صحيح .



كان في استقبال الوفد الدكتورة أماني فاروق، رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المركز والإدارة التنفذية،الدكتورة ريهام صادق ، مدير عام الإدارة العامة التخطيط الإستراتيجي ، طارق حسن مدير إدارة العامه للمكتبه ، هايدي عبدالفتاح ، مدير الإدارة العامة لإستطلاعات البحوث والرأى العام، احمد ابوبكر مدير الادارة العامة للنشر الرقمي، مرحبين بقيادات وزارة الشباب والرياضة وأعضاء برلمان شباب مصر وذلك بحضور الدكتورة إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب، اسامة الصياد مدير ادارة برلمان شباب والتنميه السياسيه ومشاركة 60 شابًا وشابة من أعضاءالبرلمان .

في مستهل كلمتها نقلت الدكتورة إيمان عبد الجابر ، تحيات واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون الكبير مع ذلك الصرح البحثي العملاق والمتميز باعتباره النموذج الأنجح في هذا الصدد نظرًا للدور الكبير الذي يؤديه المركز في تقديم التوصيات وأوراق السياسات في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصانع القرار المصري ، مشيرة إلى إن تنفيذ هذه اللقاءات المستدامة مع شباب مصر يساهم في صقل مهاراتهم اللازمة في حياتهم المجتمعية .



وأكدت الدكتورة أمانى فاروق رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المركز ورئيس الإدارة التنفيذية ، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فكر يعمل على دعم صنع السياسة العامة عبر الدراسة المتعمقة للقضايا متعددة الأبعاد وطرح البدائل والأفكار الابتكارية لمواجهة التحديات ، وتعزيز جهود التنمية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وتشجيع قيادات المركز لنا لزيادة اللقاءات المستمرة مع شباب مصر وهو ما يؤمن به رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري، وأن أبوابنا مفتوحة للجميع للتواصل والاستفادة من كل الآراء والأفكار والمقترحات للعمل على تنفيذها لصالح العمل العام والمواطنين، و الاستماع إلى الشباب ولدينا دورات لمدة شهر خلال الإجازة الصيفية لطلاب الجامعات وهو أحد أدوار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكذلك لدينا جلسات الحوار المجتمعي بمركز المعلومات والتركيز علي القضايا التي تفيد الصالح العام.

من جهتها قدمت الدكتورة ريهام صادق، مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، عرضًا تقديميًا للمركز ومحاور عمله متناولةً في ذلك مراحل العمل المختلفة بدايةً من مرحلة البنية المعلوماتية وصولًا مرحلة إعادة التنظيم في ٢٠٢٣.

وأشارت إلى أن أبرز أدوار ومسارات المركز تتمثل فى توفير الدعم الفني لدوائر صنع القرار، رصد ومتابعة وضع مصر في المؤشرات الدولية، التعرف على نبض الرأي العام، إجراء بحوث ودراسات السياسة العامة في مختلف المجالات، تعظيم الاستفادة من تطور علوم البيانات، دعم جهود التحول الرقمي، ترسيخ التطوير المؤسسي، رفع الوعي بأنشطة الحكومة وجهودها في مختلف القضايا.

وقال طارق حسن -مدير الإدارة العامة للمكتبة بأن مكتبة إن المركز منذ إنشاء المكتبة سعى أن تكون نموذجية تشمل كافة المجالات المجتمعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،كما أكد على من خلال بناء وتنمية قواعد البيانات وتطوير الخدمات الاليكترونية ودعى الشباب لتلقى كافة الخدمات التي يسعون لها من خلال المكتبة.

وفي كلمتها أكدت هايدي عبدالفتاح -مدير الإدارة العامة لاستطلاع وبحوث الرأي العام إن المركز هو الاول في مصر والشرق الأوسط المعني بدراسة اتجاهات الرأي العام المصري نحو القضايا المطروحة على الساحة والتوجه بها إلى متخذي للقرار والسعي لإيجاد حلول للقضايا المطروحة من خلال أستطلاع اراء المواطنين.

واختتمت الزيارة بعرضًا تقديميًا حول « موقع المركز ومختلف تطبيقاته » بمشاركة الأستاذ أحمد ابوبكر - مدير الإدارة العامه للنشر الرقمي مع الرد علي كافة الأطروحات من المشاركين بالزيارة .