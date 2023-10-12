بلطجي وضابط ونصاب .. تفاصيل شخصيات في حياة أحمد فهيم

تفاصيل شخصيات في حياة أحمد فهيم

استطاع النجم أحمد فهيم أن يرسم له مكانة بارزة في عالم الفن خلال الفترة الأخيرة، خاصًا بعد نجاحه في مسلسل جعفر العمدة، بطولة النجم محمد رمضان وإخراج محمد سامي وتأليف محمد سامي ومهاب طارق،إذ لقي المسلسل نجاحًا كبيرة في الماراثون الرمضاني الماضي مع كوكبة كبيرة من النجوم.

ويعيش الفنان أحمد فهيم حالة من الأنتعاش الفني ،إذ تعاقد على أكثر من عملي فني خلال الفترة الحالية ، ومنهم مسلسل شغل فنادق .

الفنان أحمد فهيم

المسلسل من بطولة عمرو يوسف وروبي، ويشارك به أحمد مالك وريم سامي وتواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال، على أن يُعرض في رمضان 2024، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

قصة المسلسل شغل فنادق حول شلة نصب محترفه تسعي من أجل الحصول على أموال،إذ تتعرف روبي الفتاة الشعبية بعمرو يوسف وينشأ بينهم قصة حب قوية ولكن ظروف الحياة تجعلهم يتجهوا إلي عمليات نصب كبيرة ، حتي يصل بهم المطاف إلي أن يتعاونوا من أجل السطو على خزينة فندق شهير وتتوالي الأحداث بين الأكشن والكوميدي

أحمد فيهم بلطجي في حدوتة منسية

يستعد الفنان أحمد فيهم لصوير دورة في مسلسل حدوتة منسية مع النجمة سوسن بدر،حيث يجسد فيهم شخصية بلطجي .

والعمل يأتي ضمن دراما الأوف سيزون ويشارك في بطولة المسلسل كل من النجمة عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، ونانسي صلاح، ومن تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين.

ضابط في فيلم أبو نسب

ويشارك أيضا الفنان أحمد فيهم في فيلم أبو نسب من بطولة محمد إمام في شهر ديسمبر المقبل،إذ يشارك بالعمل كضيف شرف، حيث يجسد دور ضابط.

أبو نسب فيلم يضم عدد من النجوم منهم ياسمين صبري وماجد الكدواني ووفاء عامر، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، يلعب خلاله محمد إمام دور طبيب أطفال، ويتزوج من ياسمين صبري خلال الأحداث، فيما تظهر هالة فاخر بدور والدته، بينما تجسد وفاء عامر شخصية والدة ياسمين صبري