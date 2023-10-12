نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار اللحوم الحية نحو 25 جنيهًا عن الشهر الماضي

أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن أسعار اللحوم الحية بدأت في الارتفاع ووصل سعر كيلو اللحم البقري القائم إلى 135 جنيهًا بزيادة نحو 25 جنيهًا عن الشهر الماضي، لافتًا إلى أن البقرة البلدي الجيدة تخطى سعرها الـ80 ألف جنيه.





وأضاف عبدالرحمن أنه يتوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الحية والمذبوحة خلال الفترة القادمة لتصل لأعلى أسعارها في شهر ديسمبر المقبل إذا لم تتحرك الحكومة للسيطرة على الأسعار.

وأرجع أبو صدام ارتفاع أسعار اللحوم الحية إلى أن هذا الوقت من كل عام تتحرك فيه أسعار المواشي لإقبال الفلاحين على عملية شراء وتربيتها بسبب دخول موسم زراعة البرسيم الذي يعتبر أكبر مواسم الأعلاف الخضراء قليلة التكاليف.



وأشار عبدالرحمن إلى أنه يعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المواشي التأثير السلبي لارتفاع أسعار الأعلاف الموسم الماضي مما أدى لارتفاع أسعار اللحوم المذبوحة ارتفاع جنوني وجعل المربين يتخلصون من المواشي للاستفادة من ارتفاع أسعار اللحوم المذبوحة وأدي إلى تقلص عدد المواشي المولودة وضعف الثروة الحيوانية حيث عزف الكثير من المربين عن تربية مواشي التسمين لارتفاع تكلفة التربية بالإضافة إلى الارتفاع الجماعي لمعظم المنتجات الغذائية بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحية والمذبوحة الأيام القادمة.

وطالب أبو صدام الجهات المعنية بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل ارتفاع جنوني لأسعار اللحوم الحمراء الحية والمذبوحة خلال شهر ديسمبر المقبل بما يضعف الثروة الحيوانية المحلية ويزيد الأعباء المعيشية على المستهلكين.