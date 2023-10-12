دسوقي يكرم الحاصلين على التدريب لجائزة مصر للتميز الحكومي

كرم رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، المتدربين الذين تم اختيارهم من الجهاز الإداري بالجامعة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، و ذلك طبقا لمعايير إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر ، والدكتور حازم شرف الدين استشاري التدريب وتوكيد الجودة لجوائز التميز المؤسسي، والدكتور إسراء حسن مسئول الجوائز المتخصصة في جائزة مصر للتميز الحكومي.

و نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل تدريبية استمرت ثلاثة أيام، للمدقمين لجائزة التميز الداخلي لجامعة كفرالشيخ.

يأتى ذلك في إطار جهود مستمرة للدولة المصرية لمواصلة عمليات الإصلاح الشاملة والمستدامة وحرص الدولة المصرية على التميز، و نشر ثقافة التميز على مستوى الأفراد والقطاعات المختلفة.