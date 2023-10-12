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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

طالب يصيب صديقه بطلق ناري أثناء عبثه بسلاح ناري بدار السلام

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي طالب في السابعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالجانب الأيمن أصابه صديقه أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته حال تواجدهما بالأرض الزراعية وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


 

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "هادي . ع . ب . ع" 17 سنة طالب ومقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالجانب الأيمن. 

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤاله أفاد بأنه أثناء تواجده بأرض زراعية دائرة المركز رفقة صديقه "أحمد . ع . ع . ا" 16 سنة طالب ومقيم دائرة المركز وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرج منه عيار ناري عن طريق الخطأ نجم عنه إصابته.


تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بطريق الخطأ.


 تم التحفظ على المتهم والسلاح وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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