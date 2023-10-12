حقيقة عودة شريهان في رمضان 2024

تداول عدد من رواد مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة ،أخبار حول عودة النجمة الاستعراضية شريهان بمسلسل استعراضي جديد تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل لـ 2024.

وتحدثت بوابة الوفد مع مصدر مقرب للنجمة شريهان حول حقيقة عودتها بمسلسل استعراضي في رمضان2024 وقال المصدر إن كل ما يتردد حول عودة النجمة شريهان، ليس له أساس من الصحة، موكدًا على أنها لا تفكر في أي عمل في الوقت الحالي.

يذكر أن آخر ما قدمت النجمة شريهان من أعمال فنية كان في عام 2021، وهي مسرحية "كوكو شانيل"، التي حققت نجاحاً كبيراً، وضمت عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: هاني عادل، داليا شوقي، إنجي وجدان، حنان يوسف، سمر مرسي...، وهي من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثها حول قصة حياة مصمّمة الأزياء الشهيرة كوكو شانيل، حيث تستعرض بدايتها منذ ولادتها في منزل فقير، وإرسالها إلى دار للأيتام بعد وفاة والدتها ورحلة صعودها في مجال تصميم الأزياء.

كما ظهرت النجمة شريهان على شاشات التلفاز بأول أيام رمضان عام 2021 بإعلان تلفزيوني لشركة فودافون.

نبذة عن شريهان

واسمها الكامل شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني من مواليد 6 ديسمبر 1964 في القاهرة"هي ممثلة مصرية، تعد واحدة من رواد الفن الاستعراضي المصري وأيقونة الفوازير الرمضانية خلال حقبة التمانينات والتسعينات.

ولدت شريهان لعائلة مرموقة حيث والدها هو المحامي "أحمد عبد الفتاح الشلقاني" أحد أشهر دكاترة القانون المصري ووالدتها هي "عواطف محمود هاشم" سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة، ولديها من الإخوة كل من الراحل عازف الغيتار المصري عمر خورشيد وجيهان أرملة المعلق الرياضي فايز الزمر والسيدة هويدا زوجة المخرج كريم ضياء الدين.

درست شريهان الحقوق وقد أنهت دراستها بعد سن 18 من الجامعة بحيث كانت تنوي أن تساعد والدها في إدارة أعماله إلا أن حبها للفن جعلها تصبح راقصة استعراضية وممثلة محترفة حيث تلقت دروس خاصة بالرقص التعبيري ورقص الباليه في مدارس في باريس.

اكتشفها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ شريهان وهي طفلة من خلال شقيقها عمر خورشيد وأول أعمالها كان عبر فيلم "ربع دستة أشرار" و فيلم "قطة على نار" عام 1978م.

بعد ذلك انتقلت شريهان نقلة نوعية بعد 5 سنوات أثناء مشاركتها في فيلم "الخبز المر" أمام الفنان الراحل فريد شوقي عام 1982م. دخلت شريهان عالم الفوازير عام 1985م أول مرة ولمعت بحيث أصبحت الاستعراضية الأولى في مصر لأدائها العالي سنين متتالية.

برز نجم شريهان في مسرحيات متعددة بأدوار استعراضية منها: "سك على بناتك" ، "علشان خاطر عيونك" عام 1989م، "المهزوز".

تزوجت النجمة شريهان في أول حياتها من رجل الاعمال السعودي علال الفاسي ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال الأردني "علاء خواجه" ولها ابنتيها لؤلؤة و تاليا.