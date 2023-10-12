عزاء والد نسمة محجوب بمسجد الشرطة.. الليلة

يقام عزاء المخرج الراحل علاء محجوب، والد المطربة نسمة محجوب، اليوم الخميس، بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

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كان رحل المخرج علاء محجوب، عن عالمنا صباح أمس بأحد مستشفيات الشيخ زايد بعد تعرضه لوعكة صحية.

من هو المخرج علاء محجوب؟

يشار إلى أن الراحل علاء محجوب، مخرج روائي مصري مواليد عام 1952 حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974، وبكالوريس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة.

ثم غادر إلى أمريكا وحصل على ماجستير في التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولمبيا عام 1984.

أخرج علاء محجوب ثلاثة أفلام روائية - أكثر من 120 إعلان تليفزيوني، وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تلفزيونية وحفلات عامة، وهو والد نجمة ستار أكاديمي نسمة محجوب.

معلومات عن نسمة محجوب؟

بدأت نسمة محجوب، الغناء فى سن العاشرة والتحقت بكورال الأطفال بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة المايسترو سليم سحاب، وتدربت معه ٦ سنوات، غنت خلالها فى العديد من الحفلات وقدمت أغانى مختلفة لكبار المطربات، وتدربت علي يد المطرب سيد منصور.

حينما انتقلت من مدرسة (دار القاهرة الحديثة) إلى (المدرسة الألمانية الإنجيلية) بدأت االغناء الغربى، وشاركت فى حفلات المدرسة التي التحقت بكورالها تحت قيادة د.مونيكا شورمان التي قدمتها فى أماكن مختلفة مثل السفارة الألمانية والكنائس ومسرح الجمهورية والمتحف المصرى.

وعرفتها نيفين علوبة السوبرانو الشهيرة، والتي تدربت معها لسنوات طويلة أهلتها فيها للغناء الأوبرالى الذي أتاح لها الفرصة للاشتراك فى الأوبرا "دايدو و اينياس" التى تم عرضها على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية والتى غنت فيها ومثلت فيها دور البطولة.

حصلت على الجائزة الألمانية "Jugend Musiziert" (الشباب يعزف) فى ألمانيا ومصر عدة مرات مرة في الغناء الأجنبى ومرة في التمثيل والاستعراض المسرحى عام 2009، كما سافرت ألمانيا لدراسة الغناء والأداء المسرحى.

شاركت بمسابقة ستار أكاديمي عام 2011 وحصلت على المركز الأول.

وشاركت بالتمثيل في فيلم بنطلون جوليت، وبالأداء الصوتي في مسلسل عصام والمصباح.