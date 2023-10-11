الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

وفاة المخرج علاء محجوب

بوابة الوفد الإلكترونية

رحل عن عالمنا ، منذ قليل، المخرج علاء محجوب والد المطربة نسمة محجوب بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ونقله لأحد المستشفيات.
تقام صلاة الجنازة على المخرج علاء محجوب، من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.
ويذكر أن المخرج الراحل علاء محجوب مخرج روائى مصرى مواليد عام 1952 حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريوس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة، ثم سافر إلى أمريكا، حيث حصل على ماجستير فى التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريوس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولومبيا عام 1984.

أخرج ثلاثة أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانا تليفزيونية وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة.

وظهر منذ فترة المخرج الراحل علاء محجوب فى إحدى حلقات برنامج واحد من الناس وقال المخرج علاء محجوب "إنه من الممكن أن أقدم فيلما استعراضيا غنائيا وتكون نسمة مشاركة فى العمل"، وتمنت نسمة خوض تلك التجربة.

وأضاف المخرج علاء محجوب خلال لقائه وابنته المطربة نسمة محجوب مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى بيرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة أنه لا بد أن نقدم فيلمًا أو عملًا فنيًا عن ذوى الهمم، وعددهم كبير فى الوطن العربى ولهم بطولات وسجل مشرف.

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