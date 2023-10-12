موعد تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع.. شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الكثير من السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، حيث إن الكثير من التجار شرع في رفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، ومن هنا تدخلت الدولة للقيام بمبادرة للتخفيف على المواطنين.

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية

وكانت الحكومة كشفت خلال الأيام القليلة الماضية، بالتوافق مع الغرف التجارية على تطبيق تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، وهي الألبان ومنتجاتها والجبن البيضاء والفول والعدس والمكرونة والزيت الخليط والأرز، بنسبة 15-25%.

تخفيض أسعار الدواجن

كما يتم تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والحية وبيض المائدة بنسبة 15%، وتشهد السلع تخفيضًا سيكون مُوضحًا كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، وفقًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يكون تخفيض أسعار 7 سلع أساسية سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

الحكومة ومراقبة الأسواق

ولم تتخذ الحكومة تلك القرارات وحسب، وتترك السوق لجشع التجار، بل سيكون هناك متابعة أسبوعية واجتماع حكومي أسبوعي برئاسة رئيس الوزراء، لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، والسعي في حل المشاكل التي تواجه المرحلة.