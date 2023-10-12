سعر طن السكر صباح اليوم الخميس في الأسواق المصرية.. الجلوكوز بكام

سعر طن السكر.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار السكر خلال تعاملات، اليوم الخميس، في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، ويأتي ذلك عقب تسجيل انخفاض حاد خلال تعاملات أمس، بمقدار 1000 جنيه بالطن، وسجل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم الخميس 40 جنيهًا.

وواصلت أسعار الجلوكوز والنشا الاستقرار، على مدار نحو ستة أسابيع، عقب التراجع، الخميس 31 أغسطس، بنحو 1500 إلى 2500 جنيه للطن.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر للطن، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس من ارض المصنع ولدى التاجر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السكر اليوم الخميس

السكر

السكر الأبيض

استقر سعر السكر الأبيض اليوم، عقب الانخفاض، أمس، عند 33,000 جنيه للطن.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ 22,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

وثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 22,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

سجل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم الخميس 40 جنيهًا.

أسعار السكر عالميا

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

انخفضت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث نزل عقد مارس 2024 عند 26.33 سنت للرطل، بمقدار تراجع 0.07 سنت، وقت كتابة الخبر.

وهبط بشكل طفيف عقد مايو 2024، ليسجل 25.17 سنت للرطل أي بمقدار انخفاض 0.04 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر ديسمبر 2023، عند 706.40 دولار للطن، بمقدار تراجع 2.90 دولار، أي بنسبة 0.45%، وقت كتابة هذا الخبر.

ونزل عقد تداول مارس 2024، ليسجل 7040.60 دولار للطن، بانخفض قدره 2.80 دولار.