بيخلطوا الأستوركس بمخدر الحيوانات..القبض على شخصين متهمين بالاتجار في المواد المخدرة

اعترف تشكيل عصابي أمام جهات التحقيق، مكون من شخصين متخصصين فى ترويج المواد المخدرة أنهما يقومان بخلط مخدر الحيوانات لزيادة كميتها، في منطقة التجمع الأول والخامس.

وذكر المتهمان أنهما يقومان بخلط مخدري الحشيش والاستروكس مع مخدر لتخدير الحيوانات وكمية من الأقراص وذلك لزيادة كمية المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إسقاط التشكيل العصابي تخصص في ترويج المواد المخدرة بدائرة قسمي التجمع الأول والخامس.



وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدري الحشيش والاستروكس، حيث يتم خلطهما وإعادة تدويرهما لزيادة كميتهما، لكنهما فوجئ بقوات الشرطة تقتحم موقعهما وتلقى القبض عليهما، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة.



و قُدرت المضبوطات التى كشفتها أجهزة الأمن بحوزة المتهمين بنحو مليون جنيه تقريباً، حيث تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.



وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على تشكيل عصابى يضم (عنصرين من العناصر شديدة الخطورة) تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدرى الحشيش والاستروكس لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على عملائهما.

كما أحبط رجال المباحث الجيزة، محاولة سرقة أسلاك من غرفة كهرباء في كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين تم القبض عليهما أثناء محاولتهما سرقة أسلاك غرفة كهرباء بطريق المنصورية بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وعثر بحوزتهما على أدوات تستخدم في قطع الأسلاك، وبمواجهتهما اعترفا بمحاولتهما سرقة غرفة الكهرباء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

واعترف الخفير بمصنع بلاستيك في منطقة أبو النمرس، باعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام جهات التحقيق.

وأدلى الخفير أنه يعمل بنفس المصنع لحراسته، ونشبت بينه وبين الضحية خلافات في وقت سابق، ويوم الواقعة اعتدى على المجني عليه بالسب والشتم، وأطلق عليه عيارا ناريا أودى بحياته واستولى على السيارة التي كان يستقلها وفر هاربا.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة مقتل سائق بأبو النمرس وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق بمصنع للبلاستيك -كائن بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية.