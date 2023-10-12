الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضحايا قطاع غزة.. حصيلة جديدة تكشف جرائم الاحتلال

ضحايا الهجوم على
ضحايا الهجوم على غزة

ضحايا قطاع غزة.. تخوض المقاومة الفلسطينية حرب ضروس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى السبت الماضي، وهناك حالة من عدم الاستقرار في الداخلي الإسرائيلي مما أدى إلى سقوط قتلى إسرائليين، كما أن هناك عددًا من الشهداء من الفلسطينيين على إثر الاشتباكات الجارية.

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ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وصل 1200 شهيد، وعلى جانب آخر حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق، من أن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة، وأن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد. 

القتلى من الاحتلال الإسرائيلي

وعن عدد القتلى من الاحتلال الإسرائيلي، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية اليوم، أن هجوم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تسبب في قتل حوالي 1300 إسرائيلي، كما لفتت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي نشر أسماء 31 عسكريًا قتلوا في هجوم حماس.

مساعدات عاجلة لقطاع غزة

وتسعى المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لجمع 104 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي انتقامي في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، التي بدأتها حركة حماس مطلع هذا الأسبوع.

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