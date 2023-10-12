وزارة العمل تسلم عقود عمل لذوي الهمم بمنتجع كليوباترا بالساحل الشمالي في مطروح

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة مطروح 5 عقود عمل لشباب من ذوى الهمم أبناء المحافظة والمقيمين فيها، وذلك للعمل فى منتجع كليوباترا بالساحل الشمالى، وذلك بمقر ديوان المديرية، وذلك فى إطار سعيها نحو توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا من بين عمالها من ذوى الهمم، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم فى المجتمع من خلال توفير فرص عمل حقيقية لهم في القطاع الخاص ومتابعتها من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء المحافظات ، للتأكد من حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التى كفلها لهم القانون، وكذلك توفير فرص تدريب مهنى مناسبة لهم تتناسب مع درجات إعاقتهم للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم والمشاركة فى عمليات التنمية.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح فى تقريرٍ للوزارة، أنه حضر التسليم مسؤول الموارد البشرية بمنتج كليوباترا السياحي، والذي جرى التنسيق معه لتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي الهمم، لدمجهم فى سوق العمل، ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة من التفتيش العمالى والتشغيل والسلامة والصحة المهنية فى توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، ومؤكداً متابعته للمشتغلين في أماكن العمل بصفة دورية ومستمرة بعد استلامهم للعمل، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التي حددها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.