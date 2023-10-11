انطلاق مبادرة "حقك مسؤوليتنا" للكشف الطبي على عمال مصانع المنوفية

أعلنت وزارة العمل عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة المنوفية، في إطلاق "مبادرة حقك مسؤوليتنا"، للكشف على العاملين والعاملات بمصانع المنطقة الصناعية بالسادات، للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، وتحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة برئاسة شيرين عبدالحي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، من خلال تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والكشف على الأمراض المزمنة وأسفر الكشف عن اشتباه بعض الحالات وتم عمل الإجراءات اللازمة نحوهم، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت، والحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضح سعد عبدالحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية في تقريرٍ للوزارة، أن عدد الحالات التى تم الكشف عليها 100 حالة، منهم 55 رجلًا، و45 نساء، وأسفر الكشف عن مجموعة من النتائج منها 84 أمراض مزمنة، و51 وظائف كلي، و8 مرضى سكر، كما جرى الكشف على سرطان الثدي لـ45 سيدة وأسفر عن وجود بعض حالات إصابة بسرطان الثدي من السيدات بالفحص المبدئي وتم التعامل معهم،. كما جرى الكشف على الجميع ضغط وسكر واعتلال كلوي، مؤكداً حرص المديرية علي تقديم الدعم للعمال والتوجيه والإرشاد والقوافل الطبية وتقديم الخدمات الحقيقة فى شتى المجالات وذلك لنشر الوعى بأهمية المرأة وحقوقها ومساندتها وتحقيق الرعاية الشاملة للمرأة فى شتى ميادين العمل وذلك من خلال آلية حقيقة على أرض الواقع.