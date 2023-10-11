الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي يعين ماهر مصباح أمينًا لمجلس الجامعات الأهلية

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بندب الدكتور ماهر عبد الفتاح محمد مصباح رئيس جامعة السويس الأسبق للعمل أمينًا لمجلس الجامعات الأهلية.

لطلاب الجامعات.. احجز تذاكر قطارات السكة الحديد من الموبايل

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري

جدير بالذكر أن الدكتور ماهر مصباح شغل عدة مناصب قيادية منها الرئيس الأسبق لجامعة السويس، والعميد الأسبق لكلية هندسة بترول والتعدين جامعة قناة السويس، وله أكثر من ٣٠ بحثًا علميًا منشورًا في العديد من المجلات والدوريات والمؤتمرات العالمية والمحلية، كما حصل على جائزة عبدالله المبارك الصباح فى الدراسات المائية .

مجلس الجامعات الأهلية 

ومجلس الجامعات الأهلية هو مجلس حكومي مصري ويشرف على الجامعات الأهلية ويتبع وزارة التعليم العالي ويرأسه وزير التعليم العالي وعضوية (8) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في التعليم العالي ممن ليس لهم أية مساهمة مباشرة أو غير مباشرة بأية مؤسسة تعليمية خاصة طوال مدة عضويتهم، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.

ويختص مجلس الجامعات الأهلية بكل ما يتعلق بقواعد وإجراءات الترخيص بإنشاء المنشآت التعليمية الخاصة وله على وجه الخصوص ما يلي: النظر في طلبات إنشاء المنشآت التعليمية الخاصة.

كما يختص مجلس الجامعات الأهلية بتحديد متطلبات الاعتماد الأكاديمي للمنشآت التعليمية الخاصة واعتماد برامجها ومراجعة أدائها للتحقق من التزامها بما ورد في مرسوم إنشائها، واعتماد المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في المنشآت التعليمية الخاصة وإعادة النظر في هذه الشروط والمعايير.
اعتماد الشهادات الصادرة من المنشآت التعليمية الخاصة ومعادلتها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك، والنظر في إلغاء أو وقف نشاط أو دمج المنشآت التعليمية الخاصة.

مواد متعلقة

رئيس جامعة حلوان يوقع اتفاقية لتعزيز الخدمات السياحية

حفل استقبال الطلاب بكلية الزراعة في جامعة عين شمس (صور)

خطة عمل بنك المعرفة المصري خلال الفترة المقبلة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري

نائب رئيس جامعة عين شمس يقدم منحة شخصية لأوائل التكنولوجيا الحيوية

ورشة عمل حول استخدام تكنولوجيا البلوك تشين فى التعليم

تنظيم الدورة الثامنة من المؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء

جامعة القاهرة تواصل إطلاق قوافلها الطبية المجانية

الجريدة الورقية