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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معاش تكافل وكرامة.. موعد صرف الدعم النقدي للمستحقين عن شهر أغسطس

صرف معاش تكافل وكرامة
صرف معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة .. يسعى الكثير من مستحقي معاش تكافل وكرامة إلى معرفة الموعد المحدد صرف المساعدات النقدية لشهر أغسطس لمعاش "تكافل و كرامة" للأسر المستفيدة، والذين يزيد عددهم على 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة في جميع المحافظات.

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 

معاش تكافل وكرامة .. وتصدر موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023، مؤشرات البحث جوجل تزامنا مع اقتراب موعد الصرف، وهو منتصف شهر أغسطس، والذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل 15 أغسطس.

أماكن موعد صرف معاش تكافل وكرامة

ويمكن لمستفيدي معاش تكافل وكرامة، صرف المعاش لشهر أغسطس 2023، من خلال منافذ فوري، و ماكينات الصراف الآلي ATM، والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

 

زيادة معاش تكافل وكرامة 

 

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25%، في أبريل الماضي، لجميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، وقد شملت الزيادة التالي:

 

المواطن الذي يتقاضى على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد الزيادة يحصل 625 جنيها.

المسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، يحصلون بعد الزيادة على  562.5 جنيه.

ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيها، بعد الزيادة، يحصلون على  562.5 جنيه 

الأيتام  الذين يحصلون على معاش بقيمة 350 جنيها، بعد الزيادة يتقاضون 437.5 جنيه.

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