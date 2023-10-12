مصر وزامبيا في صدام ودى مشتعل اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة ودية قوية مساء اليوم الخميس، وذلك بمواجهة منتخب زامبيا، ضمن إستعدادات الفراعنة لتصفيات كاس العالم.

موعد مباراة مصر وزامبيا الودية والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وزامبيا الودية مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل مباراة منتخب مصر وزامبيا عبر قناتي Ontime sports، وأبو ظبي الرياضية.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا، على استاد هزاع بن زايد في الإمارات، في إطار معسكر الفراعنة خلال التوقف الدولي بأكتوبر الجاري.

وكان فيتوريا قد ضم في قائمة المنتخب كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي".

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.