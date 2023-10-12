سماء صافية وشمس ساطعة .. طقس الفيوم اليوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة وتسجل اليوم درجة الحرارة 31 درجة وترتفع إلى 32 درجة غدًا الجمعة و31 درجة مئوية السبت والأحد والاثنين وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 18 و19 درجة.

على جانب آخر شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الخميس زحامًا متوسطًا في أغلب شوارع مدينة الفيوم السد العالى والجمهورية والحرية بطل السلام ودار الرماد الجديد وأحمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة عادية ولم تشهد أى اختناقات مرورية بينما يشهد كوبرى البنوك وشارع البوسطة مع ارتباك مرورى بسبب غلق الطريق فى امتداد شارع الحرية من أمام البنك الأهلى حتى كلية طب أسنان بسبب أعمال الصيانة لبحر يوسف وتركيب "خوازيق" للبحر والتى ما زالت مستمرة من عدة أسابيع.

زحام معتاد

ويشهد ميدان المسلة فى مدينة الفيوم زحام مرورى يومى خاصة فى فترات الصباح ومع خروج الموظفين وقد يمتد إلى المساء أحيانا وهذا الميدان بمثابة الشريان الرئيسى للمرور فى المدينة للسيارات القادمة من شارع جمال عبدالناصر المتجهة إلى القاهرة أو شارع النبوى المهندس المؤدى إلى قرية دمو وطريق القاهرة- أسيوط وطريق الفيوم- بنى سويف كما شهد شارع الفنية وملف الصدر زحام مرورى أصبح معتاد يوميًا.

وقد اشتكى أهالى مركز اطسا من اختناقات فى الحركة المرورية من مدينة الفيوم إلى اطسا وعدد من القرى مثل الغرق بسبب إعادة رصف الطريق وإقامة بعض مشروعات "الصرف الصحى والغاز" وقيام المقاولين برمى التربة قبل الرصف دون "دكها" وترك ذلك للسيارات ووجود تحويلات فى بعض الطرق وطالبوا بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال حتى لا تتعطل مصالحهم وأكد البعض أن المسافة بين مدينة الفيوم واطسا لا تتعدى 9 كيلومترات قد تستغرق ساعة كاملة بسبب التحويلات فى الطريق والتى تتسبب فى اختناقات مرورية.

كما اشتكى المواطنون من الزحام ليلا فى الشوارع بمدينة الفيوم وطريق الفيوم بحيرة قارون مرورا بقري بنى صالح والسيليين وسنهور بسبب عمليات الصرف الصحى فى قرية بنى صالح.

وتؤكد التقارير أن مدينة الفيوم تستقبل يوميا عبر رحلات المركبات الأجرة والملاكي 170 ألف نسمة، منهم 40% قادمين من قرى الفيوم، و5 ملايين رحلة للمركبات شهريا لمدينة الفيوم، وأن الجانب الأكبر لمشكلة الاختناقات المرورية تسببها سيارات الملاكي.