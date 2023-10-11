وزير خارجية إيطاليا يطلب من السيسي المساعدة في إطلاق رهائن بلده من غزة

تحدث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى أن مصر دولة مهمة للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أن الوضع الدولي تمت مناقشته بعمق، كاشفًا أن اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان إيجابيًا.

ولفت إلى أن إيطاليا تحاول أن مراقبة ما يحدث في إسرائيل وقطاع غزة، مواصلًا: “لقد شهدنا إدانة قوية لعمليات حماس الإرهابية ضد السكان المدنيين، ولمسنا هذا التضامن مع الجانب المصري”.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أن" لمصر دورًا مهمًا للغاية تلعبه، وسنؤيد كل المبادرات التي تقدمها مصر وتقوم بها لمحاولة إيجاد حل إيجابي للرهائن".

وتابع: "أعتقد أن الرئيس السيسي سيغتنم الفرصة، خاصة فيما يتعلق بالرهائن والنساء والمسنين والأطفال"كان مهتما بمحاولة بذل كل ما في وسعه لحل أزمة معقدة.

وأشار إلى أن هناك ما لا يقل عن إيطاليين من بين هؤلاء الرهائن، وأنه طلب من الرئيس السيسي إطلاق سراحهم وتوفير ممر آمن للمساعدة، معربًا عن استعداده للقيام بكل ما هو ممكن من أجل ذلك.