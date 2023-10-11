جامعة الدول العربية: أهل غزة يتعرضون لمجزرة ونرفض العنف الإسرائيلي ضد المدنيين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، إن العنف الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينين مرفوض تماما من الدول العربية، معقبا: “قتل المدنيين وترويعهم أمر غير مقبول، متابعا، وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

وأضاف "أبو الغيط" خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية العرب، أن انفلات الأوضاع في قطاع غزة أمر محتمل، وتلك الاحتمالات، من الممكن أن تدفع بالمنطقة إلى وضع غير معلوم، ونرى جميعا أن الأمور تتجه نحو هذا الاتجاه.

العمليات الانتقامية التي تمارسها قوات الاحتلال لن تجلب الاستقرار

وأوضح الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أن هذا التوقيت يستلزم من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والنظر للعواقب، متابعا:" العمليات الانتقامية التي تمارسها قوات الاحتلال لن تجلب الاستقرار.

وتابع الأمين العام لـ جامعة الدول العربية: "تلك العمليات ستدخلنا في المزيد من دومات العنف والدم، والعقوبات التي تمارسها تلك السلطات، ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة، ونحن نتضامن مع أهالي غزة، الذين يتعرضون اليوم لمجزرة.

وحذرت منظمات طبية غير حكومية دولية من الوضع الصحي في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف الجيش الإسرائيلي منذ هجوم حركة حماس السبت، داعية إلى فتح ممر إنساني لدعم الاستجابة الطبية واحترام القانون الإنساني.

وقالت رئيسة برنامج فلسطين لمنظمة أطباء بلا حدود سارة شاتو، إن "الوضع كارثي، ولا أعتقد أن أحدا آمن في غزة".

ويعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة منذ أكثر من 20 عاما 300 موظف فلسطيني و20 موظفا دوليا.



وأضافت: "نقلنا جزءا من فرقنا إلى أحد مباني الأمم المتحدة. كانت التفجيرات ضخمة للغاية لدرجة أن المخاطر كبيرة للغاية".

ويقصف الجيش الإسرائيلي منذ السبت قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007 ردا على هجوم واسع النطاق غير مسبوق تشنه الحركة ضد إسرائيل.



وفرضت إسرائيل، التي أعلنت إخلاء المناطق الحدودية، "حصارا شاملا" على القطاع وأمرت بقطع إمدادات المياه إلى القطاع الفلسطيني، بعد توقف توصيل الكهرباء والغذاء.

وطالبت شاتو قائلة: "في ظل حالة الحصار الكاملة، إلى متى ستتمكن فرقنا من الصمود؟ نحن بحاجة إلى ممر إنساني لدعم الاستجابة الطبية، وإحضار المعدات، واستبدال الفرق في الموقع".

ومن جهتها، حذرت منظمة أطباء العالم غير الحكومية، التي لديها حوالي ثلاثين موظفا في الضفة الغربية وحوالي عشرين موظفا في غزة من خطورة الأوضاع.