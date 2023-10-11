خطط مصرية لإيصال المساعدات إلى غزة.. ومباحثات دبلوماسية لإحتواء المشهد

تسعى الحكومة المصرية لمسانده الأشقاء الفلسطينيين بكافه سبل الدعم خلال حربهم على المحتل الاسرائيلي التي بدات منذ ايام فيما يعرف بعملية طوفان الاقصى.

ولعل تلك المساعي تتجلى بوضوح في عدد من المباحثات الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومة الآن لإدخال المساعدات الى غزه في الوقت الذي يرفض فيه المحتل الصهيوني دعم الفلسطينيين باي شكل من الأشكال وإغلاق كافه مناحي الحياه امامهم لإجبارهم على انهاء المقاومه والانتقام الدام منهم.

مساعدات عبر معبر رفح

فيما تنوي مصر بإرسال المساعدات عبر معبر رفح الحدودي بين غزة وسيناء المصرية، بحسب مصادر دبلوماسية.

ومعبر رفح مغلق منذ الثلاثاء بعد قصف إسرائيل للجانب الفلسطيني منه، وفقا لمسؤولين في القطاع ومصادر مصرية.

فيما لفت مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع إسرائيل ومصر حول فكرة الممر الآمن للمدنيين في غزة.

توسيع رقعة الصراع والهجرة غير الشرعية

من جهته أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن عدم الاستقرار في المنطقة وتوسيع رقعة الصراع؛ يؤهل لزيادة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واللجوء خارج نطاق الخطر لأماكن آمنة.

وأضاف إن هناك حصارًا في الوقت الحالي لقطاع غزة، ذاكرًا أن المنافذ الإسرائيلية مغلقة تمامًا أمام المواطنين الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح؛ لتوفير المساعدات الإنسانية في شكل أغذية أو مواد طبية، وستستمر في توفير الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

وشدد على أهمية خفض حدة التوتر ومراعاة القانون الدولي والإنساني اتصالا باستهداف المدنيين، مشددًا على أهمية التعامل مع الوضع الحالي في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية، ومراعاة الأضرار التي تلحق بالمدنيين الأبرياء في القطاع.

خطط صهيونية بتجويع فلسطين

فيما يهدد الجانب الصهيوني بوقف المساعدات بالدم، فنشرت وسائل إعلام إسرائيلية ان سلطاتهم أبلغت مصر انها ستقصف أي شاحنات تحمل مساعدات لغزة، عبر معبر رفح.

وكانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى قد أجرت محادثات مع مصر لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح.

ونشر تقرير مذاع إن السلطات المصرية اتصلت بإسرائيل والولايات المتحدة لتأمين الممرات الإنسانية في غزة وسط القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع

