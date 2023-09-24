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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

استدعاء عمر فايد وبلال مظهر لمعسكر المنتخب الأولمبي في أكتوبر

عمر فايد
عمر فايد

أعلن الجهاز الفني لـ المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، استدعاء الثنائي المحترف عمر فايد المنضم لنادى نوفي بازار الصربي وبلال مظهر المحترف فى باناثينايكوس اليوناني إلى معسكر المنتخب المقرر اقامته فى الفترة من 9 الى 17 أكتوبر المقبل ويتخلله مباراة ودية مع أوزبكستان ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أكد محمود حرب المدير الإداري إن الجهاز الفني يشاهد خلال الوقت الراهن كافة اللاعبين للاستقرار على القائمة المحلية المقرر إعلانها قبل انطلاق المعسكر الذى سيشهد انتظام اللاعبين قبل أيام من سفرهم الى أوزبكستان مؤكدا أن ميكالى يعقد اجتماعات شبه يومية مع الجهاز المعاون لمتابعة كل اللاعبين.

وأستهل المنتخب الأوليمبي رحلة الاستعداد إلى الأولمبياد بمعسكر فى العين السخنة تخلله مباراتان وديتان مع روسيا، تعادل  فى المباراة الأولى مع روسيا للمحليين 1-1  وفاز فى المباراة الثانية على منتخب روسيا الأوليمبي 2-1 وسط غياب 7 لاعبين أساسيين.
 

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