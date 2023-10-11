إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن توطين الفلسطينيين في سيناء ويكشف هوية المروجين

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن فكرة توطين سكان غزة في سيناء سببها التشويهات والارتباك، مضيفًا أن من لديهم خصومة مع النظام يروجون أن مصر يمكن أن تناقش فكرة توطين سكان غزة في سيناء.

وأوضح أن النظام المصري عاقل ورشيد ولا يمكن تحدي وطنيته، منوهًا إلى أن مصر لا تستطيع بيع أراضيها، داعيًا معارضي النظام إلى معارضة انتشار مثل هذه التصريحات المجنونة.

وأشار إلى أنه مقابل سداد ديونها التي ستتلقاها مصر في سيناء، مؤكدًا أن ادعاء استقبال الفلسطينيين جنوني ولا يمكن التحقق منه.

وتابع: "سيناء أرض مصرية 100% لا يمكنك المجادلة في ذلك، ولا يمكننا التخلي عن متر واحد من سيناء، والإخوان هم الذين يروجون لفكرة توطين الفلسطينيين في سيناء، وكانوا أول من طرحها.

في الوقت نفسه، شدد على أن النظام المصري وطني ونبيل ولا يستطيع التفكير في تسوية القضية الفلسطينية بسيناء.

وأكد تعليقا على الترويج لفكرة توطين الفلسطينيين في سيناء، أن الفلسطينيين لا يبحثون عن سكن، بل عن أرضهم ووطنهم، ويريدون العودة إلى أرضهم مرة أخرى.

ولفت إلى أن مشروع البناء الاستيطاني في سيناء توقف بإرادة وعظمة وقوة الفلسطينيين الذين يتسامحون مع كل هذا العدوان الإسرائيلي، وأن الشعب المصري والنظام المشرف لا يوافقان على ذلك لأنه مثل الجنون.

وأضاف إبراهيم عيسى أن الترويج لفكرة توطين الفلسطينيين في سيناء يهدف إلى إظهار مصر كدولة مسموح لها ببيع الأراضي، وكأن مصر محرومة من الشرف والكرامة والوطنية.

وأكد أن مصر تعرف الوقت المناسب لمساعدة أهالي غزة وتحتاج إلى النظام المصري، وما يحدث الآن فيما يتعلق بالحرب في غزة، للضغط على إسرائيل لوقف هذا الغضب، وأن مصر تلعب دورا دائما في تقديم الدعم الإنساني والاستراتيجي.

وأضاف عيسى ، خلال تعليق على قناة القاهرة والناس، أن مصر لم تعرقل قط أو توقف تقديم المساعدات الإنسانية والممرات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، وأن فتح الإمدادات الغذائية والطبية للجرحى والجرحى في أسطول غزة وفتح الممر.

وأوضح الصحفي إبراهيم عيسى أن فضح الأنظمة العربية الآن هو اتهام كاذب، وهناك كارهون للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.