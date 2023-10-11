السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها بسبب أحداث غزة

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس، عن غلق أبوابها أمام الجمهور لمدة يومين، علي غرار الحرب القائمة بين إسرائيل وفلسطين.

السفارة الأمريكية في تونس

وتأخذ السفارة الأمريكية في تونس، حذرها الشديد خوفًا من وقوع احتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في البلاد.

ومن المتوقع تنظيم احتجاج وطني يوم الخميس، بمشاركة معظم الأحزاب والجماعات السياسية في البلاد، بما في ذلك اتحاد العمال القوي الذي يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة.

نقابة الصحفيين

نظم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، في نهاية اليوم التضامني مع فلسطين، حرق خلالها المشاركين علم إسرائيل، مرددين هتافات" غزة غزة رمز العزة.. تسقط تسقط إسرائيل.. فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية".

وكان توافد قبل قليل، عدد من الصحفيين على مقر النقابة؛ للمشاركة فى اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني المقاوم ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان.



تسقط تسقط إسرائيل



وشارك الصحفيون عددًا من الفعاليات منها؛ تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطينى المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن".



قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه ليس غريب على نقابة الصحفيين المصريين أن تساند وتدافع عن الشعب الفلسطيني، والصحفيين الفلسطينين، فهي أول نقابة مهنية في مصر والشرق والأوسط تصدر جمعياتها قرارًا بحظر كافة أشكال التطبيع الشخصي والمهني والنقابي مع الكيان الصهيوني.

وأضاف عبدالرحيم، أن النقابة قد أحالت قبل سنوات عدد كبير من الصحفيين للتأديب بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن موقف نقابة الصحفيين المصريين معروف بأنها دائمًا تساند القضية الفلسطينية.

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن النقابة أصدرت بيانًا منذ اليوم الأول أعلنت خلاله موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني الكامل في الدفاع عن حقهم وأرضهم، كما استنكرت فيه استهداف الصحفيين الإسرائيليين، ونعت الشهداء الذين استشهدوا خلال تأدية عملهم.