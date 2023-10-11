سلة الأهلي يودع البطولة العربية من نصف النهائي بأداء رجولي

ودع الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي البطولة العربية، بعد الهزيمة من نظيره المغربي جمعية سلا، وذلك بنتيجة85-78، ليودع الأحمر البطولة.

وشهدت المباراة أداء رجوليًا من قبل فريق سلة الأهلي الذي خسر اللقاء بفارق عدد نقاط قليل.

وحاول الأهلي اقتناص المباراة من سلا المغربي، ولكن صمد المنافس إلى آخر ثانية في المباراة.

وبتلك النتيجة تأهل فريق سلا المغربي إلى نهائي البطولة، بينهما ودع الأهلي البطولة من الدور النصف النهائي.

وضمت بعثة الأهلي في البطولة كلًا من..

الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام، مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.



وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعدوي.