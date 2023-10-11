إسرائيل تخطط لاحتلال قطاع غزة بإفراغه من السكان

صرح الدكتور عزت إبراهيم، عضو المجلس الاستشاري للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إسرائيل تقوم على 7٪ من أراضي فلسطين، واستحوذت على 54٪ نتيجة التقسيم ولديها حاليا 78٪ من الأراضي الفلسطينية التاريخية، بينما حصل الفلسطينيون على 22٪.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج إكسترا الإخباري "حديث في السياسة" ، قال إن حوارا يدور في إسرائيل منذ فترة طويلة حول ضم قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، وفي كل مرة تتدخل مصر لوضع حد لأزمة كبرى كما حدث في عام 2021.

وأضاف أن القيادة العسكرية الإسرائيلية ترفض الهدوء، مشددًا على أن الهجمات الإرهابية التي تقوم بها حماس وتدمير الجدار، ومن بينها تجاوزات، تعطي القيادة الإسرائيلية ذريعة لبدء الحرب، مستغلة حقيقة أن المشاعر العامة في إسرائيل ليست مستعدة للتهدئة، فالبعض يريد تحقيق صيغة من الهدوء، كما هو الحال في مصر، والبعض الآخر يريد الفوضى ويصف الحرب بأنها حرب بين إسرائيل وإيران وأتباعها.

حماس لديها العشرات

وأضاف أن إسرائيل دمرت الضاحية الجنوبية لبيروت عندما تم أسر أحد جنودها، واليوم لدى حماس عشرات الإسرائيليين، وارتكب نتنياهو إبادة جماعية بمساعدة الولايات المتحدة ، وأخلى القطاع وأعد الرأي العام الدولي لضمه إلى إسرائيل.

وقال إن العديد من القادة الإقليميين أدركوا أن هذا ليس مجرد رد عسكري على هجمات حماس، ولكن أيضا أن خطة إسرائيل هي ضم القطاع إلى دولة إسرائيل، وأن بعض القادة بدأوا بالفعل الحديث عن "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين ، على سبيل المثال، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.