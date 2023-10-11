أمرت جهات التحقيق، بدفن جثة سائق ترويسكل، لقي مصرعه إثر سقوطه به في ترعة ميت كنانة التابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.



وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى مستشفى شبين القناطر، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، فأمرت بالتصريح بالدفن، وطلبت من جهات التحقيق تحريات المباحث حول الحادث وسؤال أهلية المتوفى.



التصريح بدفن سائق تروسيكل سقط به في ترعة بالقليوبية



وكانت البداية بتلقى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من الأهالي، بسقوط ترويسكل في رشاح قرية ميت كنانة دائرة المركز ووفاة قائده.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وتبين سقوط ترويسكل في رشاح قرية مين كنانة، أثناء سيره قيادة شخص يدعى فايز ا س 70 سنة، انحرفت به المركبة إلى شاطىء الرشاح ، وانقلبت في المياه، ما أدى إلى مصرعه، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي، ورفع مركبة الترويسكل ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .



سيارة نقل تنهي حياة شخص علي طريق القاهرة الإسكندرية ببنها

وفي واقعة أخري ، تباشر جهات التحقيق ببنها ، التحقيق في واقعة مصرع شخص ،وذلك أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام قرية سندنهور التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية.

وتبين من التحريات الأولية ، أن سيارة نقل صدمت شخص ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بالتصريح بالدفن بعد توقيع الكشف الطبى على الجثة لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بوقوع حادث بالطريق الزراعي امام قرية سندنهور بمدينة بنها ،ونتج عنه مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعى مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها.

على الفور ؛ انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعي مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتسيير حركة المرور بالطريق الزراعي مكان الحادث.

وفي الوقت نفسه ، كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.