إزالة فورية لحالة تعد بقرية المحروسة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة اليوم الأربعاء، برئاسة محمد غلاب، من تنفيذ حالة إزالة على مساحة ٧٠ متر حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت داخل حدود ال ٢ كيلو .

وأكد العميد طارق لطفي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.