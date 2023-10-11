شاهد.. مبنى جامعة الدول العربية يتزين بعلم وكلمة فلسطين

تزامنًا مع الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب

تزين مبنى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بعلم وكلمة فلسطين، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، والمنعقد في مقر الأمانة العامة.

وانطلق منذ قليل اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وذلك لبحث العدوان على قطاع غزة.

وخلال الاجتماع، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن اللحظة الراهنة تتطلب أقصى درجات ضبط النفس، موضحًا أن التصعيد المتواصل من قبل قوات الاحتلال من شأنه زيادة نزيف الدم.

جامعة الدول العربية

وأعرب أبو الغيط، خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن تضامنه مع سكان قطاع غزة، داعيًا إلى وقف فورى لاطلاق النار، حتى لا تتفاقم المخاطر قد تطال المنطقة بأسرها، وأن تتوقف دائرة الانتقام الذى يمارسه الاحتلال.

واعتبر أن الاستيطان المستمر والانتهاكات تعد السبب الرئيسي فيما وصلت إليه الأمور من تفاقم، معتبرًا أن حل الدولتين هو الصيغة الوحيدة التي من شأنها تحقيق الأمن للجميع، إلا أن إسرائيل فضلت الاستيطان عن الأمن وواصلت استفزازاتها واستمرت في خطاب تحريضي يدعو إلى الكراهية.

وأعرب عن تطلعه إلى اليوم الذي يمكن فيه أن تعيش فيه إسرائيل وفلسطين جنبًا الى جنب، في أمن وأمان، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة عند حدود 1967.

جامعة الدول العربية

أبو الغيط يدعو لوقف فوري لإطلاق النار والتصعيد الخطير في غزة:

قال السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع وربما اتساع نطاق المواجهات، وهي احتمالات أتمنى عدم تحققها لأنها يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته اليوم الأربعاء في الاجتماع الوزاري الطارئ حول التطورات في غزة، أن هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب، وأن العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم والعقوبات الجماعية التي تمارسها ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية تتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فورًا، وإدانتها بأشد العبارات.