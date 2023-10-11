الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تفاصيل اتصال هاتفي بين العاهل الأردني والرئيس التركي حول حرب غزة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني وأردوغان

 أكد العاهل الأردني "الملك عبدالله الثاني"، والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان،" أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الحاصل في غزة ومُحيطها، وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الأربعاء.

 وشدد الزعيمان خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهدافهم لما يشكله من انتهاك صريح للقوانين الدولية محذرين من انعكاسات هذه التطورات الأخيرة على المنطقة والعالم بأسره.

 وأكد الملك عبدالله على ضرورة السماح للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بالقيام بواجباتها الإنسانية، وإدامة الخدمات المقدمة للمدنيين الأبرياء الذين يجب ألا يدفعوا ثمن هذا الصراع.

 الأوضاع المُتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين:

 كما بحث الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الملك بريطانيا تشارلز الثالث التطورات التي تشهدها غزة ومحيطها، وتناول الاتصال الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 وجرى التأكيد على أهمية وقف التصعيد الخطير وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

 هذا، تلقى الملك عبدالله الثاني أيضًا اتصالًا هاتفيًا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تناول الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 وجرى التأكيد خلال الاتصال على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

 كما أكد الملك على دور الاتحاد الأوروبي في الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، مشددًا على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 وأشار الملك عبدالله إلى ضرورة السماح للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة بالقيام بواجباتها الإنسانية والاستمرار في تقديم المساعدات للفلسطينيين.

 جدير بالذكر أن المنطقة الشمالية لإسرائيل تشهد تصعيدًا كبيرًا عقب عمليات تسلل من جنوب لبنان.

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