الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم  She Came to Me يتخطى 360 ألف دولار منذ طرحه

فيلم  She Came to
فيلم  She Came to Me

حصد فيلم She Came to Me إيرادات وصلت إلى 360 ألف دولار بـ 355 دار عرض أمريكية، منذ طرحه يوم 6 أكتوبر الجارى، على أن يصل باقى دول العالم خلال الفترة القادمة.

 

فيلم  She Came to Me 

فيلم She Came to Me مدته وصلت إلى ساعة و42 دقيقة، وافتتح الفيلم الأمريكى بقلم ريبيكا ميلر الدورة الـ 73 من مهرجان Berlin International Film Festival، التي أقيمت في الفترة بين 16 فبراير الماضى إلى 26 من نفس الشهر.

تضم الكوميديا الرومانسية للمخرجة وكاتبة السيناريو ريبيكا ميلر مجموعة من النجوم العالميين من بينهم بيتر دينكلاج وماريسا تومي وجوانا كوليج وبريان دارسي جيمس وآن هاثاواي.

 

أحداث فيلم  She Came to Me 

فيلم الكوميديا المبهج She Came to Me يدور عن الحب بجميع أشكاله حيث تنسج معًا حكايات مجموعة من الشخصيات التى تعيش في العاصمة الرومانسية لمدينة نيويورك، مع توقف الملحن ستيفن لاودم (بيتر دينكلاج) عن تقديم أي الحان إبداعية جديدة، ومع عدم قدرته على إنهاء لحن جديد للأوبرا، وبناءً على طلب من زوجته باتريشيا (آن هاثاواي)، التي كانت معالجته السابقة، أن ينطلق بحثًا عن الإلهام، وفى خلال رحلته م يكتشفه أكثر بكثير مما كان يساوم عليه أو يتخيله.

txt

جيجي حديد محايدة بين طرفين: لدي أحلام للفلسطينيين دون أذى لشخص يهودي

مواد متعلقة

جيجي حديد محايدة بين طرفين: لدي أحلام للفلسطينيين دون أذى لشخص يهودي

مسلسل على باب العمارة يحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه

ياسر جلال يدعم الشعب الفلسطيني:"يوما قريب سيتحقق الحلم وتعود القدس لأحضان العرب"

نادر أبو الليف يطلق أحدث أعماله الفنية بعنوان "الدنيا بنك"

فى ذكرى ميلاد دونجوان الشاشة المصرية..ما لا تعرفه عن الراحل أنور وجدى

عمر كمال يوجه رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني

ريدلي سكوت يكشف سبب انتقاده لفيلم Joker| السيناريو وضع خواكين فينيكس في مأزق

فيلم Blue Beetle يتخطى الـ128 مليون دولار بشباك التذاكر منذ طرحه
الجريدة الورقية