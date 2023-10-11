جيجي حديد محايدة بين طرفين: لدي أحلام للفلسطينيين دون أذى لشخص يهودي

صرحت عارضة الأزياء الأمريكية "فلسطينية الاصل" جيجي حديد على عملية طوفان الأقصى وما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية بعد مرور عدة أيام، مشيرة إلي لدي أحلام للفلسطينيين ولكن دون أذى لشخص يهودي.

تصريح جيجي حديد

جيجي حديد لم تحدد موقفها من الأزمة الفلسطينية

نشرت جيجي حديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وصفت فيه الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأنه مأساة غير مبررة وأن ترويع الأبرياء من قبل حماس يؤخر حركة فلسطين الحرة، قائلة :"أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم تزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع، والكثير منهم من الأطفال، بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيا منها لا يتضمن الأذى لشخص يهودي".

جيجي حديد

تابعت جيجي حديد حديثها: "إن ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة فلسطين الحرة ولا يفيدها، إن فكرة حدوث ذلك تزيد من حالة الاحتقان والانتقام من قبل الطرفين".

أضافت جيجي حديد :"لا يستحق أي مدني بريء، سواء كان فلسطينيا أو إسرائيليا، أن يكون ضحية لإراقة الدماء".

جيجي حديد

أكملت جيجي حديد: "إذا كنت تتألم، وأنا أشارك تعازي اليوم مع أحبائي، الفلسطينيين واليهود على حد سواء، فإنني أرسل لك حبي وقوتي ... أياً كان وأينما كنت ... هناك الكثير من المشاعر المعقدة والشخصية والصحيحة، لكن كل إنسان يستحق الحقوق الأساسية والعلاج والأمن، بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم أو مكان ولادتهم."

جيجي حديد

من ناحية أخري، رصدت عدسات الباباراتزي ومؤخرا جيجي حديد برفقة الممثل الأمريكي برادلي كوبر في شوارع نيويورك وسط أنباء عن وجود علاقة عاطفية تجمعهما بعد قصة حب قصيرة جمعتها بالفنان ليوناردو ديكابريو.